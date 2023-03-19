"السعوديون" ثاني أكثر شعوب العالم سعادة في استطلاع شركة "أبسوس" العالمي

احتل السعوديون المرتبة الثانية في قائمة أكثر الشعوب سعادة في العالم بعد الصين، في مؤشر السعادة العالمي لعام ٢٠٢٣.
ووفقًا لنتائج استطلاع شركة "أبسوس" العالمي، جاءت الصين في المرتبة الأولى في المؤشر بنسبة ٩١%، والسعودية في المرتبة الثانية بنسبة ٨٦%، وهولندا في المرتبة الثالثة بنسبة ٨٥%، والهند في المرتبة الرابعة بنسبة ٨٤%، وخامسًا حلت البرازيل بنسبة ٨٣% من ٣٢ دولة في العالم.
ويقوم مؤشر قياس السعادة العالمي على ٣٠ جانبًا من جوانب الحياة؛ منها الحياة الاجتماعية، وظروف المعيشة، والصحة العقلية، والرفاهية، والوضع السياسي في البلاد، والاقتصاد، والوضع المالي الخاص، والأمان، وتوفر الوظائف.
ويحتفل العالم يوم غد الاثنين (٢٠ مارس) باليوم العالمي للسعادة (International Day of Happiness)، الذي يهدف إلى التركيز على السعادة كحاجة أساسية للإنسان، وعلى دور الحكومات في تعزيز سعادة المواطنين وزيادة مستوى رفاهيته في المجتمعات.
وتشارك العديد من الجهات السعودية في تنظيم فعاليات ونشاطات؛ بهدف تعزيز الوعي بأهمية السعادة والسلامة النفسية والبدنية.
وتم إطلاق اليوم العالمي للسعادة عام ٢٠١٢ من قِبَل الأمم المتحدة؛ بهدف التركيز على أهمية السعادة والرفاهية، وخُصص يوم ٢٠ مارس لهذه المناسبة من كل عام.