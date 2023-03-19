"السعوديون" ثاني أكثر شعوب العالم سعادة في استطلاع شركة "أبسوس" العالمي

ويقوم مؤشر قياس السعادة العالمي على ٣٠ جانبًا من جوانب الحياة؛ منها الحياة الاجتماعية، وظروف المعيشة، والصحة العقلية، والرفاهية، والوضع السياسي في البلاد، والاقتصاد، والوضع المالي الخاص، والأمان، وتوفر الوظائف.