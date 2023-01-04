في موقف بطولي.. شاهد كيف أنقذ رجل أمن طفلًا محتجزًا في سيول المدينة في وقت قياسي

أنقذت شهامة وشجاعة عسكري في قوات الطوارئ التابعة لأمن الدولة في أقل من نصف ساعة طفلًا محتجزًا في سيول المدينة المنورة؛ حيث كان منزله بالقرب من الحادثة، وذلك في موقف بطولي.
وفي التفاصيل، قال رجل الأمن مازن الجهني لـ"الإخبارية": وجدت الطفل عالقًا في منطقة صخرية في مجرى السيل بحي العزيزية بالمدينة المنورة بعد أن ظل عالقًا لساعات وسط تجمعات مياه الأمطار.
وأضاف: أسرعت لإنقاذه ونجحت في ذلك في أقل من نصف ساعة، وقد أصيبت يدي جراء ذلك، لكن الأهم سلامة ونجاة الطفل.
وختم: وجدت الطفل خائفًا ويرتجف من البرودة، وقد حاولت تهدئته واحتضانه حتى استطعت بفضل الله إنقاذه.