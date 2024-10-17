إطلاق حملة "فاهم وسالم" للتوعية بمفاهيم السلامة بين المنشأة والمستهلك

يُذْكَرُ أنّ شركة ريمات الرياض للتنمية في نهاية العام 2021م، مُمَكِّنٌ استراتيجي للشراكة مع القطاع الخاص؛ بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية والإسهام في تحسين جودة الحياة والمشهد الحضري، وتحقيق الاستدامة المالية بمنطقة الرياض؛ ولتكون من بين أكثر البيئات حيوية وتنافسية على مستوى العالم، عبر استقطاب الفرص الاستثمارية ونموّ الأعمال، ومقرًّا لكبرى الشركات، ووجهة نموذجية للسكن والعمل والترفيه، إلى جانب استضافة كبرى الفعاليات العالمية، كما تطمح ريمات الرياض للتنمية لأن تصبح شريكًا موثوقًا في تنمية نشاط العمل البلدي، من خلال الاهتمام بتنفيذ مشاريع نوعية مبتكرة وذكية تعتمد على الحلول الرقمية والبيانات، وبالشراكة مع القطاع الخاص، وتتركّز على البنية التحتية والمرافق العامة.