50 مصنعًا سعوديًا يحصل على شهادات الآيزو العالمية في الجودة والبيئة والسلامة المهنية

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية حصول 50 مصنعًا سعوديًا على شهادات المنظمة الدولية للمعايير (ISO)، من بينها شهادة نظام إدارة الجودة (9001)، وشهادة نظام إدارة البيئة (14001)، وشهادة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية (45001)، في منجز يجسد جهود الوزارة لرفع كفاءة وجودة المصانع والمنتجات الوطنية، ودعمها لتبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجالات الجودة والاستدامة البيئية والسلامة المهنية، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن المصانع الحاصلة على شهادات الآيزو توزعت على عدد من القطاعات الصناعية الإستراتيجية، شملت الآلات والمعدات، والبلاستيك والمطاط، ومواد البناء، والصناعات التعدينية، وغيرها.
وتُركّز شهادة نظام إدارة الجودة (9001) على ضمان تطابق المنتجات والخدمات مع معايير الجودة العالمية وتحسين العمليات التشغيلية للمنشآت، فيما تستلزم شهادة نظام إدارة البيئة (14001) تبنّي أفضل الممارسات البيئية المستدامة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة. أما شهادة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية (45001) فتتضمن توفير بيئة عمل آمنة قليلة المخاطر تراعي اشتراطات الصحة والسلامة.
ويُذكر أن الوزارة أطلقت العام الماضي مشروع "تحسين جودة المصانع"، الذي يهدف إلى تمكين المنشآت الصناعية من الحصول على الشهادات المعيارية العالمية في إدارة الجودة، عبر تحفيزها على رفع مستوى جودة خدماتها ومنتجاتها وتبني أحدث أنظمة الإدارة. وتأتي هذه الجهود متماشية مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لبناء اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، وتعزيز دور القطاع الصناعي كرافد أساسي للتنوع الاقتصادي في المملكة.