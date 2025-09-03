50 مصنعًا سعوديًا يحصل على شهادات الآيزو العالمية في الجودة والبيئة والسلامة المهنية

ويُذكر أن الوزارة أطلقت العام الماضي مشروع "تحسين جودة المصانع"، الذي يهدف إلى تمكين المنشآت الصناعية من الحصول على الشهادات المعيارية العالمية في إدارة الجودة، عبر تحفيزها على رفع مستوى جودة خدماتها ومنتجاتها وتبني أحدث أنظمة الإدارة. وتأتي هذه الجهود متماشية مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لبناء اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، وتعزيز دور القطاع الصناعي كرافد أساسي للتنوع الاقتصادي في المملكة.