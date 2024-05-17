سعيًا لزيادة الكفاءة والإنتاج.. "ريف" تشارك في مهرجان المانجو بالقنفذة

شاركت فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ممثلاً بإدارة خدمات المستفيدين، في "مهرجان المانجو الثالث عشر بمحافظة القنفذة"، المقام في المركز الحضاري بالكورنيش الغربي.
وتأتي المشاركة لعرض العديد من البرامج التنموية، مثل برنامج "ريف" الذي يهدف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي، وزيادة الكفاءة والإنتاج وتحسين نمط الحياة، وكذلك برنامج "العضوية" الذي يعزز استدامة الأنظمة الزراعية والبيئة، وإنتاج الغذاء الصحي، والمحافظة على الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى البرامج الإرشادية والتثقيفية.
وخلال المهرجان استعرضت أفخر أنواع المحاصيل الزراعية التي تنتجها المحافظة من أشجار المانجو، فيما عبر عدد من المشاركين والأسر المنتجة عن سعادتهم بإقامة مثل هذه الفعاليات، التي تتيح لهم بشكل منظم عرض وتسويق منتجاتهم، وتمثل تحفيزاً وتشجيعاً لهم من قبل الوزارة.
وقال مشرف المهرجان ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة، المهندس حسن بن إبراهيم المعيدي أن مشاركة برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف" تهدف للتعريف بالبرنامج، حيث يستقبل البرنامج طلبات المستفيدين من القطاعات المختلفة التي يستهدفها البرنامج، من مختصي تربية النحل، صغار مربي الماشية، الصيادين، منتجي البن العربي، الورد، المحاصيل البعلية والفاكهة المستهدفة بالدعم.
من جهته، أوضح مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس ماجد الخليف, أن برنامج التنمية الريفية المستدامة "ريف" أحد البرامج المدعومة في منطقة مكة المكرمة، ويستهدف لزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية الاستراتيجية لتحقيق التنمية الريفية المتوازنة، وتنويع القاعدة الإنتاجية الزراعية في المناطق الريفية، إضافة إلى رفع الكفاءة والاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية الزراعية والمائية المتجددة.