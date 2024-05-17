سعيًا لزيادة الكفاءة والإنتاج.. "ريف" تشارك في مهرجان المانجو بالقنفذة

وقال مشرف المهرجان ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة، المهندس حسن بن إبراهيم المعيدي أن مشاركة برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف" تهدف للتعريف بالبرنامج، حيث يستقبل البرنامج طلبات المستفيدين من القطاعات المختلفة التي يستهدفها البرنامج، من مختصي تربية النحل، صغار مربي الماشية، الصيادين، منتجي البن العربي، الورد، المحاصيل البعلية والفاكهة المستهدفة بالدعم.