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ولي العهد يستعرض مع وفد المكتب الدولي للمعارض ملف استضافة "إكسبو 2030"

بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للرياض وسفير خادم الحرمين لدى فرنسا
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال استقباله المكتب الدولي للمعارض باتريك سبيكت
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال استقباله المكتب الدولي للمعارض باتريك سبيكت
واس
واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض أمس، رئيس المكتب الدولي للمعارض، السيد باتريك سبيكت، والوفد المرافق له.

وتفصيلاً، جرى خلال الاستقبال استعراض ملف استضافة المملكة العربية السعودية معرض الرياض إكسبو 2030.

حضر الاستقبال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد بن عبدالمحسن الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد الرويلي.

وحضر من جانب المكتب الدولي للمعارض الأمين العام للمكتب، السيد ديمتري كيركنتزس، وعدد من كبار المسؤولين في المكتب الدولي للمعارض.

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