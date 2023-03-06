ولي العهد يستعرض مع وفد المكتب الدولي للمعارض ملف استضافة "إكسبو 2030"

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض أمس، رئيس المكتب الدولي للمعارض، السيد باتريك سبيكت، والوفد المرافق له.