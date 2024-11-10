"وادي النعام".. تجربة استثنائية ورحلة عبر الزمن تُعيد كتابة تاريخ حضارة دادان

واشتهر الوادي بكثرة النعام التي كانت تعيش فيه، وكان مقصداً أساسياً للصيد لدى أهل حضارة دادان، واليوم، يُعيد هذا الوادي رواية قصته من خلال تفاصيل حية تُجسد تلك الحقبة، حيث أبدعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا في خلق تجربة تُحاكي حياة الدادانيين، حيث عملت تصميم تجربة تفاعلية متكاملة تُحاكي حياة السكان الذين عاشوا هنا قبل آلاف السنين.