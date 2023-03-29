"المساجد التاريخية بالرياض" أقصوصة بين الماضي والحاضر

ومن المساجد التاريخية في منطقة الرياض " مسجد قُرٌان "، وهو من أقدم المساجد التي بنيت في الإسلام بأرض اليمامة آنذاك وتعرف "بالقرينة"، وتقع شمال غرب منطقة الرياض بحوالي 80 كيلاً، و " مسجد الحسيني "، ويقع في محافظة شقراء التابعة للرياض، ويعد تاريخ إنشائه إلى القرن الثاني عشر الهجري وقد تم ترميمه عام 1431هـ بدعم من الأهالي، و " مسجد الداخلة " بالمجمعة من أقدم المساجد التاريخية، ويقع شمال مدينة الرياض ويعود تاريخ إنشائه ما بين 850هـ - 900هـ، وكان أهالي بلدة الداخلة يقيمون فيه صلاة الجمعة قديماً، ثم أعادوا ترميمه عام 1432هـ ولم يكتمل حتى الآن، و "مسجد الزرقاء التاريخي"، ويقع شمال بلدة ثرمداء القديمة بين مرات وشقراء، حيث تم بناؤه من مادة الطين والحجر وسقف من خشب الأثل وسعف النخيل، وتبلغ مساحته 326 متراً، ويتسع لما يقارب 100 مصلٍ، ويعود بناؤه إلى عصر الإمام فيصل بن تركي - رحمه الله - عام 1259 - 1282هـ، وأمر الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- بإعادة بنائه وتوسعته؛ لاستيعاب أعداد المصلين.