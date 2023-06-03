المملكة تتسلّم شهادةَ شكر من وكالة الطاقة الذرية لمشاركتها الفاعلة في مبادرة "كومباس"

وبدأت هذه المبادرة في 2020م بمشاركة المملكة وست دول من بين 176 دولةً عضوًا في الوكالة، ومن خلال هذه المبادرة تستفيد الوكالة في الوصول إلى فهم أكبر للدول الأطراف في اتفاقية الضمانات، التي تشارك في هذه المبادرة، وتتعرف على تجاربها في تنفيذ التزاماتها الدولية في اتفاق الضمانات، وبما يمكّن الوكالةَ من تطوير إجراءاتها، ومن جانب آخر تحديد المجالات التي يمكن للوكالة أن تقدم دعمها لأيٍّ من الدول المشاركة في المبادرة، في مجالات التوعية والتدريب الوطني والبرمجيات، والمعدات الخاصة التي تساعد بصورة خاصة في تقدير المواد النووية وفي قوانينها وتنظيمات الجهات المسؤولة بها وقدرات الموارد البشرية.