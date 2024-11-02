"الإرشاد الزراعي" ينصح المزارعين باتباع إرشادات السلامة عند استخدام المبيدات

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، المزارعين، إلى الالتزام بإرشادات السلامة المدوّنة على عبوات المبيدات، للحفاظ على سلامتهم في أثناء التعامل مع هذه المواد.
وأكّدت الوزارة، من خلال "الإرشاد الزراعي"، ضرورة اتباع التعليمات المدونة على ملصق عبوة المبيد، خاصة عند التعرُّض المباشر للمبيدات؛ لضمان استخدامٍ آمنٍ وفعّالٍ يحدُّ من المخاطر الصحية المحتملة.
يأتي هذا التوجيه في إطار جهود الوزارة لرفع الوعي بأهمية التعامل الآمن مع المبيدات، بما يضمن حماية المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي من أيّ آثارٍ سلبية قد تنتج عن الاستخدام غير السليم للمواد الكيميائية الزراعية.