"الإرشاد الزراعي" ينصح المزارعين باتباع إرشادات السلامة عند استخدام المبيدات

يأتي هذا التوجيه في إطار جهود الوزارة لرفع الوعي بأهمية التعامل الآمن مع المبيدات، بما يضمن حماية المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي من أيّ آثارٍ سلبية قد تنتج عن الاستخدام غير السليم للمواد الكيميائية الزراعية.