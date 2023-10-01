اعتباراً من اليوم.. رصد مخالفة "عدم وجود تأمين للمركبة" إلكترونياً يدخل حيز التنفيذ

ويمكن الاستعلام عن صلاحية التأمين، على المركبة من خلال الدخول لحساب "أبشر"، ثم الذهاب إلى (خدمات المركبة) ثم (استعلامات)، ومن ثم اختيار صلاحية التأمين على المركبة، ثم تعبئة الحقول المطلوبة، وبعدها سيتم عرض صلاحية التأمين.