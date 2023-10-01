اعتباراً من اليوم.. رصد مخالفة "عدم وجود تأمين للمركبة" إلكترونياً يدخل حيز التنفيذ

تدخل آلية رصد مخالفة عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة إلكترونياً مرة كل 15 يوماً، اعتباراً من اليوم، الأول من أكتوبر، حيز التنفيذ.
وسيُطبق الرصد الآلي لمخالفة التأمين، المنصوص عليها في نظام المرور منذ صدوره، في جميع مدن المملكة ومحافظاتها، كما تمّت أتمتتها لتكون مستقلة كباقي المخالفات دون ارتباطها بمخالفة أخرى.
ويمكن الاستعلام عن صلاحية التأمين، على المركبة من خلال الدخول لحساب "أبشر"، ثم الذهاب إلى (خدمات المركبة) ثم (استعلامات)، ومن ثم اختيار صلاحية التأمين على المركبة، ثم تعبئة الحقول المطلوبة، وبعدها سيتم عرض صلاحية التأمين.
وكانت الإدارة العامة للمرور قد حدّدت (الأحد) الأول من أكتوبر، موعداً لرصد مخالفة عدم وجود تأمين سارٍ للمركبات، مشيرة إلى أن قيمة المخالفة تتراوح بين 100 - 150 ريالاً.
ونبّهت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات من المواطنين والمقيمين، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، وتأمين مركباتهم لحفظ حقوقهم في أثناء الحوادث المرورية.