"عيشها" تطلق أجنحة تفاعلية في مراكز التسوق لاستعراض خرائط العروض الحية

ويضم جناح "عيشها"، الذي يستمر 14 يومًا وسط إقبال متزايد من الزوار؛ تقنيات حديثة وعالية الجودة؛ كالألواح المدمجة، والشاشات التفاعلية، التي تمنح الزوار تجربة الإثارة والتحدي عبر التفاعل مع محتوى المنصة واختبار معلوماتهم، إضافة إلى الاستمتاع بالفعاليات الميدانية المصاحبة للجناح عبر فرقتي المرح والموسيقى، وستنتقل أجنحة "عيشها" قريبًا إلى عدد من مراكز التسوق في جدة والمنطقة الشرقية.