مطار الملك عبدالعزيز بجدة يستقبل أول رحلة عابرة للقارات للخطوط الإيطالية "إيتا"

وأكدت الرئيسة التجارية لشركة الخطوط الجوية الإيطالية - إيتا والرئيسة التنفيذية لشركة فولاري، "إميليانا ليموساني"؛ على أن إطلاق أوّل رحلة مباشرة بين روما وجدّة يعزز حضور "إيتا" في المملكة التي تشهد نموًّا سريعًا في صناعة الطيران، مشيرة إلى أنه سيتمّ تسيير هذه الرحلة الجوية الجديدة على متن طائرة "إيه 321 نيو"؛ بحيث تسهم في توسيع شبكة الشركة متوسطة المدى.