اختصاصي يحذّر من استعمال أطباق الألمنيوم ذات الاستخدام الواحد كأوانٍ للطعام

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء، قد نصحت بالتعامل بحذرٍ عند استخدام رقائق الألمنيوم، مشيرة إلى أن استخدامها في الطبخ يزيد فرصة هجرة عنصر الألمنيوم للطعام والذي يؤثر سلباً في الصحة العامة للفرد، وخصوصاً مرضى العظام والقصور الكلوي، كما تقلل من معدل نمو خلايا الدماغ؛ لافتة أنه يجب التعامل مع الأواني المُصنّعة من الألمنيوم بعين الحذر، لأنها ليست مُعدة لطهي الأغذية أو تسخينها.