اختصاصي يحذّر من استعمال أطباق الألمنيوم ذات الاستخدام الواحد كأوانٍ للطعام

حذّر اختصاصي السلامة وجودة الغذاء فهد السعيد؛ من أطباق الألمنيوم ذات الاستخدام الواحد المنتشرة في محال تجهيز الرحلات ومحال بيع المواد الغذائية، كاشفاً أنها غير صالحة للاستخدام الغذائي وغير آمنة، حيث إن معدن الألمنيوم من المعادن القابلة للتسرُّب إلى الغذاء ومعدل هجرته تزداد مع الحرارة.
وقال "السعيد": معدل هجرة الألمنيوم يزداد بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الدهون في الغذاء، وانصح بأوانٍ آمنة للاستخدام الغذائي، ومنها الأواني الزجاجية غير المطلية والأواني الستانلس ستيل 304 أو 18/10 وأواني الجرانيت وأواني السيلكون.
وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء، قد نصحت بالتعامل بحذرٍ عند استخدام رقائق الألمنيوم، مشيرة إلى أن استخدامها في الطبخ يزيد فرصة هجرة عنصر الألمنيوم للطعام والذي يؤثر سلباً في الصحة العامة للفرد، وخصوصاً مرضى العظام والقصور الكلوي، كما تقلل من معدل نمو خلايا الدماغ؛ لافتة أنه يجب التعامل مع الأواني المُصنّعة من الألمنيوم بعين الحذر، لأنها ليست مُعدة لطهي الأغذية أو تسخينها.
وأكّدت "الهيئة" أهمية الابتعاد عن استخدام الرقائق الألمنيوم في الأغذية وتسخينها، وحفظ الأغذية الحمضية أو عالية الملوحة، ودرجات الحرارة العالية داخل الفرن بما فيها أفران الميكروويف.