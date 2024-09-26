تدشين العيادة الافتراضية للمنشآت التدريبية في مكة.. خطوة نحو تحسين الرعاية الصحية

دشّن مدير عام الإدارة العامة للصحة والسلامة المهنية بمنطقة مكة المكرمة المهندس عامر الجايزي، العيادة الافتراضية للمنشآت التدريبية بمنطقة مكة المكرمة.
وأوضح مدير وحدة الصحة والسلامة المهنية بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة المهندس محمد سليمان؛ أن العيادة الافتراضية تهدف إلى تقديم خدمات إرشادية وتوعوية للمتدربين والمنسوبين، مشيرًا إلى أن العيادة الافتراضية تأتي ضمن خطوة مهمة نحو تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية بشكل أكثر كفاءة.
يذكر أن العيادة الافتراضية تشمل عدة خدمات؛ منها الاستشارات الطبية عن بعد، والتوعية الصحية بتقديم معلومات حول الصحة العامة والوقاية من الأمراض، وتفعيل الأيام العالمية بتنظيم ورش عمل وبرامج توعوية للأيام العالمية، والتي تهتمّ بالصحة.