تدشين العيادة الافتراضية للمنشآت التدريبية في مكة.. خطوة نحو تحسين الرعاية الصحية

يذكر أن العيادة الافتراضية تشمل عدة خدمات؛ منها الاستشارات الطبية عن بعد، والتوعية الصحية بتقديم معلومات حول الصحة العامة والوقاية من الأمراض، وتفعيل الأيام العالمية بتنظيم ورش عمل وبرامج توعوية للأيام العالمية، والتي تهتمّ بالصحة.