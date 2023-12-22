"وثوق للتقنيات" شريك موثوق لدى زوهو لحلول الأعمال

أعلنت وثوق للتقنيات، توقيع شراكة أعمال جديدة، الثلاثاء الماضي 19 ديسمبر 2023، مع شركة زوهو لحلول الأعمال، التي تعدّ من الشركات الرائدة في وادي السيليكون منذ أكثر من 25 عاماً، لاتباعها نهجاً خاصاً في بناء المنتجات والحلول التقنية، عبر مجموعة من البرامج الفريدة التي تقدمها لقطاع الأعمال وتساهم في تحسين وتغيير السياسات والمنهجية التي تعمل بها المؤسسات والشركات من مختلف القطاعات، بما يحقق لها زيادة في الإنتاجية والتعاون.