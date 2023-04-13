السوق السعودي يستقبل سيارة الدفع الرباعي "KingKong"

احتفلت شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة (ADMC) بشركائها في الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث شهدت الفعالية إطلاق سيارة الدفع الرباعي "KingKong"، والتي تعدّ إضافة جديدة لمجموعة السيارات النقل الخفيف لدى الشركة، والتي تتميز بتصميم جريء وأكثر صلابة، والتكنولوجيا المتقدمة والأداء الاستثنائي، إلى جانب عرض تشكيلة مميزة من سياراتها الحديثة.
وحضر الحدث نخبة من الجهات المهتمة بمجال السيارات، بما في ذلك المديرون التنفيذيون في GWM، وشركاء شركة ADMC، وقادة الصناعة، وأعضاء من وسائل الإعلام، وتعرّف الحضور على الإصدار الجديد لسيارة النقل الخفيف (KingKong)، والتي تعتبر أحدث سيارات الدفع الرباعي من شركة (GWM).
كما قامت شركة (ADMC) بعرض أحدث تشكيلة من السيارات لديها، بما فيها سيارة (Haval H6) و(Haval Jolion) و(Tank 300) و(Wingle 7) و(GWM Poer) التي تميزت جميعها بالتقنيات المتطورة والتصميم المبتكر والموثوقية على نحو متميز ومتفرد، الأمر الذي يجعلها الخيار الأفضل للشركات والأفراد على حد سواء.
وخلال هذه الفعالية المميزة، سلّط المسؤولون التنفيذيون في شركة (GWM) الضوء على التزام الشركة بالابتكار والاستدامة وتحقيق رضا العملاء، كما ناقشوا خطط الشركة المتعلقة بالتوسع والنمو المستقبلي في السوق السعودي.
وبهذه المناسبة، قال المهندس ماجد الشهراني المدير العام لشركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة: "لقد سعدنا باستضافة شركائنا من الشركات؛ احتفالًا بشراكاتهم معنا أثناء عرض أحدث سيارات GWM، ونحن على ثقة من أنها ستلبي احتياجات عملائنا في المملكة العربية السعودية".