السوق السعودي يستقبل سيارة الدفع الرباعي "KingKong"

وحضر الحدث نخبة من الجهات المهتمة بمجال السيارات، بما في ذلك المديرون التنفيذيون في GWM، وشركاء شركة ADMC، وقادة الصناعة، وأعضاء من وسائل الإعلام، وتعرّف الحضور على الإصدار الجديد لسيارة النقل الخفيف (KingKong)، والتي تعتبر أحدث سيارات الدفع الرباعي من شركة (GWM).