بعد اكتمال فترة الإطلاق التجريبي.. محمية الشمال تعلن تحديث باقات الصيد المستدام

وأوضحت المحمية أنه تم تحديث باقات الصيد بإضافة باقات متنوعة، وذلك بعد اكتمال فترة الإطلاق التجريبي واستجابة لما استطلعته من رغبات وآراء أكثر من 3 آلاف مهتم أظهروا اهتمامهم بالمشاركة في أنشطة الصيد المستدام داخل محمية الشمال.