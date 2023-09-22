بعد اكتمال فترة الإطلاق التجريبي.. محمية الشمال تعلن تحديث باقات الصيد المستدام

أعلنت محمية الشمال للصيد المستدام عن تحديث الباقات المقدمة للصيد المستدام والموجهة لمحبي الصيد بالطرق التقليدية والصقارين، مع توفير العديد من الخدمات وخيارات التخييم.
وأوضحت المحمية أنه تم تحديث باقات الصيد بإضافة باقات متنوعة، وذلك بعد اكتمال فترة الإطلاق التجريبي واستجابة لما استطلعته من رغبات وآراء أكثر من 3 آلاف مهتم أظهروا اهتمامهم بالمشاركة في أنشطة الصيد المستدام داخل محمية الشمال.
وأضافت المحمية باقات جديدة مخفضة لخيارات التخييم المتنوعة مع تعدد المخيمات المتاحة مثل مخيم الخزامى ومخيم السدر ومخيم الغضى.
وتعد محمية الشمال أول محمية للصيد المستدام في المملكة، حيث تعمل على تقنين الصيد وحماية الأنواع النادرة وضمان عدم تأثير أنشطة الصيد على التوازن البيئي الطبيعي والتنوع الأحيائي.
يُشار إلى أن محمية الشمال للصيد المستدام تقع ضمن نطاق محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وتقع تحديداً على طريق تربة حائل - لينة.