الفلكي "الرخيص": ٧ ديسمير دخول فصل الشتاء بحساب الاقتران التقريبي

أكد الباحث الشرعي الفلكي ماجد بن ممدوح الرخيص، بأنه جرت العادة بإدخال مربعانية الشتاء في 7 ديسمبر بحساب تقريبي يعتمد على دخول النجم، فيدخل نجم المربعانية قبل دخول فصل الشتاء فلكيًا في نصف الأرض الشمالي بثلاثة عشر يومًا.
وأوضح "الرخيص" اختصه به "سبق" بأن هذا هو بداية فصل الشتاء بحساب الاقتران التقريبي، عندما يقترن القمر بالثريا بالاقتران الحسابي ثالث عشر، في 8 ديسمبر، وهذا ما نشأ عليه الحساب التقريبي المنتشر حاليًا.
وأضاف: "تظهر حسابات أخرى تتقدم ذلك، تعتبر حسابات شخصية غير فلكية في الوقت الحاضر، لا تحسب شيء، وإنما تثير الجدل فقط".
وواصل: "أما دخول المربعانية في 19 ديسمبر فإنه حساب فلكي أثبتت صحته التجارب، والفترة التي تسبقه هي فترة انقلاب شتوي تحتمل البرودة والاعتدال والدفء والحرارة، ومطرها ينبت ويلحق بالمطر الشتوي؛ لأن مطر الوسم يسمى بالمطر الخريفي".
وتابع: "إن بداية موسم جويريد - في7 ديسمبر - 18 ديسمبر، وهو بداية تَكَوُّن الضباب والبرودة، وزيادة اشتداد البرودة في شهر يناير، وإذا هطلت الأمطار بأمر الله يدفأ الجو نسبيًا".
واختتم "الرخيص" بأن الشتاء بحساب الفلك ينقسم إلى قسمين: "المربعانية" 19 ديسمبر - 27 يناير، و"الخمسينية" من 28 يناير - 18 مارس.