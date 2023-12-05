الفلكي "الرخيص": ٧ ديسمير دخول فصل الشتاء بحساب الاقتران التقريبي

أكد الباحث الشرعي الفلكي‏ ماجد بن ممدوح الرخيص، بأنه جرت العادة بإدخال مربعانية الشتاء‬⁩ في 7 ديسمبر بحساب تقريبي يعتمد على دخول النجم، فيدخل نجم المربعانية قبل دخول فصل الشتاء فلكيًا في نصف الأرض الشمالي بثلاثة عشر يومًا.