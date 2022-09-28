المركز السعودي لكفاءة الطاقة ينال جائزة "إدارة الطاقة المؤسسية" 2022م

حصل المركز السعودي لكفاءة الطاقة على جائزة "إدارة الطاقة المؤسسية" لعام 2022م، التي تمنحها جمعية مهندسي الطاقة الأمريكية (AEE) للمؤسسات أو المنظمات التابعة للقطاع العام؛ تقديرًا لتحقيقه إنجازات بارزة في مجالات تطوير وتنظيم وتنفيذ برامج إدارة وحفظ الطاقة.
وتم تسليم الجائزة خلال حفل الجمعية الذي عُقِدَ بالولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً.
وحقق المركز متطلبات الترشيح للحصول على الجائزة السنوية التي يتم فيها تحديد وتكريم الأفضل في مجالات إدارة الطاقة وكفاءة الطاقة والاستدامة والمجالات ذات الصلة.
يُذكر أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة يعمل على رفع كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة وحسن إدارتها في المملكة، وذلك في ثلاثة قطاعات رئيسية؛ هي الصناعة، والمباني، والنقل البري، من خلال وضع آليات ومبادرات لكل قطاع وتحديد المؤشرات والأهداف والخطط والسياسات المتعلقة بذلك فضلاً عن اقتراح مشاريع الأنظمة الخاصة بكفاءة الطاقة، وإصدار اللوائح الفنية والمعايير والإجراءات التي تحقق كفاءة الطاقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.