المركز السعودي لكفاءة الطاقة ينال جائزة "إدارة الطاقة المؤسسية" 2022م

يُذكر أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة يعمل على رفع كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة وحسن إدارتها في المملكة، وذلك في ثلاثة قطاعات رئيسية؛ هي الصناعة، والمباني، والنقل البري، من خلال وضع آليات ومبادرات لكل قطاع وتحديد المؤشرات والأهداف والخطط والسياسات المتعلقة بذلك فضلاً عن اقتراح مشاريع الأنظمة الخاصة بكفاءة الطاقة، وإصدار اللوائح الفنية والمعايير والإجراءات التي تحقق كفاءة الطاقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.