بعد مقتل "نصر الله".. "العنزي" يطالب الحكومة اللبنانية باتخاذ قرار جريء بالعودة للسيادة الوطنية

جاء ذلك بعد الإعلان رسميًّا عن مقتل حسن نصر الله؛ زعيم "حزب الله" بعد قصف مقار للحزب أمس الجمعة، والذي عُرف عنه أيضًا أنه زعيم الثلث المعطل بالحراك السياسي اللبناني؛ حيث أدخل لبنان في أزمات منذ مغادرة إسرائيل عام 2000، كما أمضى 30 عامًا بإقحام لبنان في الصراعات.