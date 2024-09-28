بعد مقتل "نصر الله".. "العنزي" يطالب الحكومة اللبنانية باتخاذ قرار جريء بالعودة للسيادة الوطنية

دعا الكاتب السياسي علي العنزي، الحكومة اللبنانية لاتخاذ قرار جريء بالعودة إلى السيادة الوطنية، ومنع المليشيات المسلحة والأحزاب السياسية من التأثير على البلاد، بدلًا من السماح بحدوث احتلال جديد.
جاء ذلك بعد الإعلان رسميًّا عن مقتل حسن نصر الله؛ زعيم "حزب الله" بعد قصف مقار للحزب أمس الجمعة، والذي عُرف عنه أيضًا أنه زعيم الثلث المعطل بالحراك السياسي اللبناني؛ حيث أدخل لبنان في أزمات منذ مغادرة إسرائيل عام 2000، كما أمضى 30 عامًا بإقحام لبنان في الصراعات.
وتساءل "العنزي" في مداخلة مع قناة "الإخبارية"، عما إذا كانت إسرائيل تخطط للاستمرار في هجومها على "حزب الله" وتفكيك البنية التحتية والعسكرية للحزب؛ كي لا يكرر بناء القوة العسكرية لإعادة الوضع في لبنان قبل وجود هذه المليشيا المسلحة، أم أنها ستتوقف بعد اغتيال زعيم الحزب نصر الله.
وقال إن "حزب الله" فرض الثلث المعطل في مجلس النواب اللبناني؛ مما أدى لشلل في الحكومة اللبنانية حيث تعيش البلاد منذ قرابة سنتين بدون رئيس وبحكومة تصريف أعمال.
وأضاف: "حزب الله" مرتبط عضويًّا وعقائديًّا بإيران، وهو ذراعها في لبنان والمنطقة.
وتابع: لعل وعسى تصل الحكومة اللبنانية إلى قرار بمنع المليشيات المسلحة وعودتها كأحزاب سياسية، بدلًا من أن يكون هناك احتلال للبنان مرة أخرى، وهذا ما تنادي به السعودية بعودة السيادة اللبنانية على كل الأراضي.
ولفت إلى رؤية السعودية لاستقرار المنطقة بحل القضية الفلسطينية بشكل جذري عبر إنهاء الاحتلال وتنفيذ حل الدولتين، والتأكيد على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.