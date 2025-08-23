وزير الصحة يختتم زيارته إلى نيوزيلندا لبحث تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الصحية

اختتم وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل زيارة رسمية إلى نيوزيلندا، التقى خلالها بعدد من المسؤولين وقادة القطاع الصحي.

وجرى خلال الزيارة بحث أوجه التعاون الثنائي بين المملكة ونيوزيلندا في مجالات الرعاية الصحية، واستكشاف الفرص الواعدة للتعاون بين البلدين، حيث اجتمع مع وزير الصحة النفسية، مات دوسي، الذي يعد أول وزير يُعيَّن لهذا الملف في نيوزيلندا، كما اجتمع الوفد السعودي المرافق مع عدد من قيادات هيئة الصحة العامة في نيوزيلند.

وخلال الاجتماعات، جرى تسليط الضوء على تجربة المملكة في تطوير برامج الصحة النفسية الرقمية التي أسهمت في خدمة ملايين المستفيدين، إلى جانب مناقشة أوجه التكامل بين مستشفى "صحة" الافتراضي في المملكة، الذي تم تدشينه ليكون الأكبر من نوعه عالميًا، ومنظومة التطبيب عن بُعد في نيوزيلندا.

كما بحثا مجالات التعاون في تطوير نماذج الرعاية الصحية المعتمدة على التقنيات الحديثة، التي تضع المريض على رأس قائمة الأولويات الصحية، إضافة إلى مناقشة آفاق دمج الممارسات الصحية التقليدية المستندة إلى الأدلة العلمية ضمن منظومات الرعاية الحديثة، بما يعكس الموروث الصحي المميز في كلا البلدين، ومناقشة تنمية الكوادر الصحية، وتعزيز كفاءة الأنظمة الصحية من خلال تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين.

وتأتي زيارة الجلاجل إلى نيوزيلندا في سياق جهود المملكة الرامية إلى توسيع نطاق شراكاتها الدولية في القطاع الصحي، بما يسهم في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتحسين مخرجات الصحة العامة على المستويين الإقليمي والدولي.

يُذكر أن وزير الصحة اختتم هذا الأسبوع زيارته الرسمية إلى أستراليا، في خطوة نوعية تعزز التعاون الصحي بين منطقة الشرق الأوسط وإقليم أوقيانوسيا، حيث اتفق الجانبان على تبادل الخبرات وتبنّي الابتكار بهدف تحسين مخرجات الرعاية الصحية.