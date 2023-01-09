برعاية أمير مكة.. وزارة الحج تطلق "إكسبو الحج" بحضور 57 دولة

افتتح الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بحضور الأمير الدكتور فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة، مساء اليوم، مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج" 2023 في نسخته الثانية، الذي تحتضنه محافظة جدة، بمشاركة 81 متحدثًا من القطاعَيْن العام والخاص من داخل السعودية وخارجها، وبمشاركة وفود رفيعة المستوى من أصحاب المعالي وزراء الشؤون الدينية، ورؤساء بعثات الحج والهيئات العليا من أكثر من 57 دولة.
ورحَّب وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، في كلمته خلال افتتاح "إكسبو الحج" بأصحاب السمو والمعالي والخبراء والمختصين والمهتمين بشؤون الحج والعمرة، مؤكدًا أن خدمة ضيوف الرحمن من جميع بلدان العالم أولوية قصوى، والتزام تاريخي أصيل، وشرف عظيم، تفتخر به حكومة خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله-؛ ليؤدوا مناسكهم بطمأنينة ويُسر ضمن رحلة إيمانية ثرية مرقمنة الخدمات.
وزفَّ الوزير الربيعة البشرى للمسلمين بعودة أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل الجائحة دون قيود على العُمر.
كما زف البشرى للمسلمين بخفض رسم تأمين المعتمر إلى 85 ريالاً، ورسم تأمين الحاج إلى 29 ريالاً.
وقال الربيعة إنه تعزيزًا للتنافسية سيتاح لبعثات الحج ابتداء من هذا العام الاختيار من بين شركات عديدة داخل السعودية؛ للتعاقد على خدمات الحج، بدلاً من شركة واحدة.
وأشار إلى أنه بات بإمكان حاملي تأشيرات العمرة التجول في أنحاء السعودية كافة، وفي المقابل يُسمح لحاملي التأشيرات الأخرى كافة بتأدية العمرة.
وأضاف: "نعمل على تجهيز أكثر من 20 معرضًا يوثق سيرة النبي ﷺ، وأصحابه -رضي الله عنهم- لإثراء رحلة الحجاج والمعتمرين".
وبيَّن أن مؤتمر ومعرض الحج هما الأكبر من نوعهما في السعودية، وقد جمعا جميع أصحاب المصلحة داخل وخارج السعودية لتيسير رحلة ضيوف الرحمن.
وشدَّد "الربيعة" على حرص وزارة الحج والعمرة على تجويد وتطوير الخدمات والحلول كافة المقدَّمة للحجاج والمعتمرين من خلال تطوير الأنظمة والتشريعات في منظومة الحج والعمرة.
ولفت إلى أن تجمُّع الجهات المشرفة على شؤون الحجاج والمعتمرين في دول العالم الإسلامي، والتبكير في توقيع اتفاقيات الحج، دليلٌ على الحرص والعمل المستمرَّيْن لتقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين بيُسر وسهولة، بالشراكة مع الجهات المعنية من 70 جهة.
وزار أميرا منطقتَيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة معرض "إكسبو الحج"، برفقة وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ورئيس شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الأمين العام للجنة الحج العليا الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ونائب وزير الخارجية المهندس وليد عبدالكريم الخريجي، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد.
وشهد المنتدى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع جهات عدة، منها: "هيئة الأوقاف العامة"، "الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات"، "مجمع الملك سلمان للغة العربية"، "الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس"، "لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية"؛ لتقديم عدد من الخدمات وتبادل الخبرات. كما جرى توقيع أكثر من 57 اتفاقية لخدمات الحج مع جميع الدول الإسلامية، تتضمَّن أعداد الحجاج، والخطة المخصصة لمنافذ القدوم، والتعليمات الصحية والإجرائية.
ويناقش الخبراء والمتخصصون المشاركون في "إكسبو الحج" سُبل وضع خارطة طريق؛ لتعزيز وإثراء رحلة الحج، من خلال 10 جلسات رئيسية، و13 جلسة حوارية، وجلسات "حج توك" "Hajj Talk”، و36 ورشة عمل، علاوة على العديد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة، مثل: المعرض الإسلامي، منطقة "تحدي الحج والعمرة"، منطقة الشركات الناشئة، خلال الفترة من 16 – 19 جمادى الآخرة 1444هـ، الموافق 9 – 12 يناير 2023.
ويهدف "إكسبو الحج" لبناء منظومة متكاملة ومستدامة، تسهم في تطوير تجربة ضيوف الرحمن، بالاستفادة من أفكار ورؤى المختصين، واستشراف التوجهات المستقبلية، وتطوير فرص الشراكات والاتفاقيات والمبادرات المحلية والدولية؛ بما يثري تجربة ضيوف الرحمن، وإشراك المبتكرين ورواد الأعمال؛ لتعزيز جودة الخدمات المقدمة في الحج، واستعراض جهود السعودية في تعزيز استدامة تطوُّر الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.