برعاية أمير مكة.. وزارة الحج تطلق "إكسبو الحج" بحضور 57 دولة

افتتح الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بحضور الأمير الدكتور فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة، مساء اليوم، مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج" 2023 في نسخته الثانية، الذي تحتضنه محافظة جدة، بمشاركة 81 متحدثًا من القطاعَيْن العام والخاص من داخل السعودية وخارجها، وبمشاركة وفود رفيعة المستوى من أصحاب المعالي وزراء الشؤون الدينية، ورؤساء بعثات الحج والهيئات العليا من أكثر من 57 دولة.