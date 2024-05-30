"السديس" لضيوف الرحمن: تقيدوا بالفرائض الشرعية والأنظمة المرعية واشتغلوا بالعبادات

سخّرت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ كل إمكاناتها لتقديم الخدمات الدينية لحجاج بيت الله الحرام غدًا الجمعة في الحرمين الشريفين؛ لتهيئة الأجواء الدينية التعبدية الخاشعة، وتعميق فضيلة يوم الجمعة في نفوس ضيوف الرحمن.
وقال رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس للقاصدين تقيدوا بالفرائض الشرعية، والأنظمة المرعية، واشتغلوا بالعبادات؛ والابتعاد عن الخوض في الأمور التي تؤجج الخلاف والشحناء، كون الحج عبادة خالصة لله، وفق ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وحث "السديس" حجاج بيت الله الحرام على التقيد بالفرائض الشرعية، والأنظمة المرعية، والاشتغال بالعبادات؛ والابتعاد عن الخوض في الأمور التي تؤجج الخلاف والشحناء، كون الحج عبادة خالصة لله، وفق ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ودعا حجاج بيت الله إلى التعاون والتعاضد؛ لخلق بيئة تعبدية جاذبة، وأجواء روحانية إيمانية، يعظم فيها المكان، ويهذب فيها الإنسان، ويصنع فيها الأثر، في تعظيم الشعائر وتهذيب المشاعر، وتعزيز القيم الدينية، والآداب الشرعية، والتعاملات الإنسانية والحضارية.
وقد قام رئيس الشؤون الدينية بجولة ميدانية في المسجد النبوي؛ يرافقه وكيل رئيس الشؤون الدينية للمسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري لضمان جاهزية المنظومة الدينية لإثراء تجربة زائري المسجد النبوي؛ فيما سخرت رئاسة الشؤون الدينية التقانة واللغات والترجمة والرقمنة في برامج التوعية الدينية، وإبراز فضائل يوم الجمعة، ونشر صفة العمرة بعدة لغات عالمية.
وأنهت وكالة اللغات والترجمة ترتيباتها لترجمة خطبة الجمعة في الحرمين إلى اللغات العالمية، وإيصال مضامين الخطبة، ونشر هداياتها الدينية، وقيمها المشتملة، والتوجيهات الدينية إلى أنحاء العالم، ترسيخًا لرسالة الحرمين الشريفين الدينية العالمية.
وقد أكملت منصة منارة الحرمين استعداداتها وتجهيزاتها؛ لتمكين الراغبين من الاستماع لترجمة خطبة الجمعة، عبر منصة منارة الحرمين، أو عبر الموجات الإذاعية "FM"، والتي تتم تزامنًا مع خطبة الجمعة بالمسجد الحرام.
ووضعت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية مترجمين من ذوي الكفاءات الدينية والعلمية، على المواقع المخصصة للإجابة عن السائلين، مع أصحاب الفضيلة المشاركين؛ لترجمة الأسئلة والأجوبة باللغة المناسبة للزائر والمعتمر.
فيما حشدت القطاعات النسائية في الحرمين لخدمة القاصدات دينيًا، وتهيئة الأجواء الإيمانية الروحانية لهنَّ.