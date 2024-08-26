عسير تسجّل أعلى معدل لكميات هطول الأمطار بـ 59.6 ملم في المجاردة ضمن 7 مناطق بالمملكة
سجّلت منطقة عسير أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار، بلغ (59.6) ملم في شعب أحمد بالمجاردة، فيما سجّلت خاط بالمجاردة (27.0) ملم، والنماص (24.3) ملم، وشمال البشائر ببلقرن (18.1) ملم، وسراة عبيد (13.4) ملم.
ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول رصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة؛ رصدت (55) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الفترة من الساعة التاسعة صباح الأحد 25 أغسطس، وحتى التاسعة صباح الاثنين 26 أغسطس 2024م؛ هطول أمطار في مناطق (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، جازان، نجران، والباحة).
وأوضح التقرير تسجيل منطقة الباحة (44.0) ملم في مطار الباحة بالعقيق، و(17.4) ملم في بطاط بفرعة غامد الزناد، و(11.8) ملم في سد العقيق بالباحة، و(11.6) ملم في الباحة< فيما سجّلت منطقة جازان (25.5) ملم في الجبل الأسود بالريث، و(9.0) ملم في الفارس بالريث، و(5.0) ملم في ضمد. وسجّلت منطقة الرياض (3.2) ملم في محمية سجا بعفيف.
وأشار التقرير إلى تسجيل حبونا في منطقة نجران (1.9) ملم، وكل من ثار، ونجران (1.8) ملم، فيما سجّلت مكة المكرمة (1.8) ملم في رنية، والمدينة المنورة (0.8) في الصويدرة.
ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة، خلال الفترة المذكورة، يمكن زيارة الرابط التالي: bit.ly/4cEbxNN.