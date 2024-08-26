عسير تسجّل أعلى معدل لكميات هطول الأمطار بـ 59.6 ملم في المجاردة ضمن 7 مناطق بالمملكة

وأوضح التقرير تسجيل منطقة الباحة (44.0) ملم في مطار الباحة بالعقيق، و(17.4) ملم في بطاط بفرعة غامد الزناد، و(11.8) ملم في سد العقيق بالباحة، و(11.6) ملم في الباحة< فيما سجّلت منطقة جازان (25.5) ملم في الجبل الأسود بالريث، و(9.0) ملم في الفارس بالريث، و(5.0) ملم في ضمد. وسجّلت منطقة الرياض (3.2) ملم في محمية سجا بعفيف.