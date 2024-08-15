بيوت الطين بنجران تحكي قصة الماضي الجميل.. وترميمها يحفظ هوية المنطقة

تتميز بيوت الطين بمنطقة نجران بمكانة خاصة عند أهالي المنطقة؛ لما تحمله من ذكريات ماضيهم وماضي آبائهم وأجدادهم؛ مما دفع ملاكها إلى العمل على ترميمها بين فترة وأخرى؛ وذلك للحفاظ على هويتها التراثية التي أصبحت أيقونة خاصة بالمنطقة، ومَعلمًا من معالمها التراثية التي تزخر بها.
وعلى مر العصور بمنطقة نجران، وقفت بيوت الطين برونقها وأصالتها وفنها وهندستها المعمارية الفريدة شامخة لم يغيرها الزمن، لتحكي للجيل الحالي حكاية الماضي الجميل الذي عاشه الأجداد قديمًا، وكفاحهم في بناء البيت النجراني القديم، ليكون رمزًا متأصلًا وثابتًا على مر السنين.
وتحظى بيوت الطين باهتمام بالغ من قِبَل أهالي منطقة نجران؛ إيمانًا بأهمية الحفاظ على التراث، وحرصهم على ترميم هذه البيوت لتبقى صامدة وشاهدة في نفس الوقت على إتقان وحرفية الأهالي قديمًا، ومدى براعتهم في بناء العمارة النجرانية القديمة التي لا تزال منتشرة في عدد من أحياء مدينة نجران ومحافظات المنطقة.
وتمر عملية ترميم بيوت الطين بعدة مراحل بدءًا من العوامل الأساسية مثل: الحجر والطين والأخشاب؛ إذ تتم عملية البناء بوضع الأساس المسمى "بالوثر"، وهو من الحجارة والطين، ثم يبدأ بوضع المدماك الأول، ويقام المدماك الثاني وهكذا حتى يتم البناء، وبعد الانتهاء من البناء تتم عملية "الصماخ" وهو لياسة السقف من الأسفل بالطين؛ فيما يكون ترميم السقف من جذوع وسعف النخيل وأشجار الأثل والسدر.