بيوت الطين بنجران تحكي قصة الماضي الجميل.. وترميمها يحفظ هوية المنطقة

وتحظى بيوت الطين باهتمام بالغ من قِبَل أهالي منطقة نجران؛ إيمانًا بأهمية الحفاظ على التراث، وحرصهم على ترميم هذه البيوت لتبقى صامدة وشاهدة في نفس الوقت على إتقان وحرفية الأهالي قديمًا، ومدى براعتهم في بناء العمارة النجرانية القديمة التي لا تزال منتشرة في عدد من أحياء مدينة نجران ومحافظات المنطقة.