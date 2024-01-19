"رأس مال ومرتكز".. شاهد تكريم 600 متميز من منسوبي "صحي الرياض الأول"

وأوضح أن الدور الكبير والجهد العظيم الذي يقوم به أبطال "التجمع الأول" العاملون تحت مظلة اتحاد صحي واحد، وشبكة صحية متكاملة ومترابطة تحظى بدعمٍ سخي من القيادة الرشيدة -حفظها الله-؛ للحفاظ على صحة الإنسان أكثر من علاجه ورفع جودة حياته، متطلعاً إلى أن يكون هذا التكريم حافزاً لهم للمضي قدماً في صنع المزيد النجاحات والمنجزات بمختلف المجالات.