"فلسطين واليمن والسودان وأمن البحر الأحمر".. النص الكامل لكلمة ولي العهد في "قمة المنامة"

وضم وفد المملكة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.