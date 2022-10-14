ضباب وأتربة مُثارة في هذه المناطق خلال يومَي الجمعة والسبت

تُشير الخرائط الجوية الناتجة عمّا يُسمى المُحاكاة الحاسوبية إلى توقعات بسيطرة كتلة هوائية ذات درجات حرارة دون مُعدلاتها المُعتادة على المناطق الشمالية الغربية خلال يومَي الجمعة والسبت، بحيث يكون الطقس حاراً نسبياً خلال ساعات النهار في المناطق الشمالية والشمالية الغربية، ومُعتدلاً في المناطق الجنوبية الغربية، بينما يكون حاراً في باقي المناطق.
ويُتوقع أن تبقى الفرصة لتكاثر السحب الرُكامية والمتوسطة على أجزاءٍ متفرقة ومحدودة إجمالاً من المُرتفعات الجنوبية الغربية، تترافق بهطول زخاتٍ من الأمطار ذات الغزارة المُتفاوتة، التي تُصحب بحدوث الرعد أحياناً، كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية على منطقة حائل والأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية (رفحاء) تتسبّب في إثارة بعض الأتربة والغبار.
أما خلال ساعات الليل، فيكون الطقس دافئاً نسبياً في أغلب المناطق، يميل للاعتدال ساعات الفجر والصباح، بينما يكون مائلاً للبُرودة في المرتفعات الجنوبية الغربية والمناطق الشمالية والشمالية الغربية كذلك، وتكون الأجواء رطبة للغاية على سواحل مكة المكرّمة، مع احتمالية تشكُّل الضباب على الطرق الخارجية والمناطق المكشوفة.