ضباب وأتربة مُثارة في هذه المناطق خلال يومَي الجمعة والسبت

تُشير الخرائط الجوية الناتجة عمّا يُسمى المُحاكاة الحاسوبية إلى توقعات بسيطرة كتلة هوائية ذات درجات حرارة دون مُعدلاتها المُعتادة على المناطق الشمالية الغربية خلال يومَي الجمعة والسبت، بحيث يكون الطقس حاراً نسبياً خلال ساعات النهار في المناطق الشمالية والشمالية الغربية، ومُعتدلاً في المناطق الجنوبية الغربية، بينما يكون حاراً في باقي المناطق.