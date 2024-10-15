"سبل" توقّع 3 اتفاقيات في ختام مشاركتها بالمنتدى اللوجستي العالمي 2024

ووقعت "سبل" خلال المنتدى, ثلاث اتفاقيات، شملت اتفاقية مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، بهدف التعاون عبر الممكنات اللوجستية والجيومكانية التي تسهم في تحقيق مستهدفات الجهتين ومساعيهم المستقبلية، كما وقعت مع هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة اتفاقية تهدف دراسة إمكانية التعاون بين الجهتين لاعتماد عنوان الأعمال المميز كمعرف رئيسي في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لتمكين تقديم حوافز ودعم للمستثمرين وضمان تقديم تجربة سلسلة للأعمال وتسريع وتيرة نمو القطاع، إضافة إلى اتفاقية مع شركة ترينديول بهدف تسهيل الشحنات التجارية بين المملكة العربية السعودية وتركيا، وتقديم منتجات تركية عالية الجودة وبأسعار تنافسية، فضلاً عن تسهيل انضمام التجار السعوديين إلى منصة ترينديول.