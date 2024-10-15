"سبل" توقّع 3 اتفاقيات في ختام مشاركتها بالمنتدى اللوجستي العالمي 2024

اختتمت مؤسسة البريد السعودي سبل, مشاركتها في المنتدى اللوجستي العالمي 2024، الذي نظمته وزارة النقل والخدمات اللوجستية في دورته الافتتاحية بمدينة الرياض، خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري، في مركز الملك عبدالله المالي.
واستعرضت "سبل", منظومة ممكناتها اللوجستية والجيومكانية وحلولها الابتكارية لتقديم أفضل الخدمات اللوجستية لعملائها وشركائها، والإسهام في تحقيق أهدافها الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ورؤية المملكة 2030، الرامية لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
ووقعت "سبل" خلال المنتدى, ثلاث اتفاقيات، شملت اتفاقية مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، بهدف التعاون عبر الممكنات اللوجستية والجيومكانية التي تسهم في تحقيق مستهدفات الجهتين ومساعيهم المستقبلية، كما وقعت مع هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة اتفاقية تهدف دراسة إمكانية التعاون بين الجهتين لاعتماد عنوان الأعمال المميز كمعرف رئيسي في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لتمكين تقديم حوافز ودعم للمستثمرين وضمان تقديم تجربة سلسلة للأعمال وتسريع وتيرة نمو القطاع، إضافة إلى اتفاقية مع شركة ترينديول بهدف تسهيل الشحنات التجارية بين المملكة العربية السعودية وتركيا، وتقديم منتجات تركية عالية الجودة وبأسعار تنافسية، فضلاً عن تسهيل انضمام التجار السعوديين إلى منصة ترينديول.
وجاءت مشاركة سبل في المنتدى كشريك لوجستي، وسط حضور أكثر من 10 آلاف مشارك من قيادات قطاع الخدمات اللوجستية من قادة ومسؤولين من القطاع العام والخاص، وخبراء وكبار التنفيذيين ورواد القطاع من مختلف دول العالم، حيث استعرض المنتدى أبرز جهود المملكة في تطوير إجراءات وتشريعات القطاع اللوجستي، والتي أثمرت عن تقدّمها 17 مرتبة عالميًا في مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي.