فريق "جامعة سطام" يحقّق المركز الأول بهاكاثون الذكاء الاصطناعي لدمج البيانات بالمجال الطبي

حقّق فريق من أعضاء هيئة التدريس بكلية هندسة وعلوم الحاسب بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، المركز الأول في هاكاثون الذكاء الاصطناعي لدمج البيانات في المجال الطبي، الذي نظّمته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، بالتعاون مع جامعة ستانفورد الأمريكية، والمقام خلال الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر الجاري 2023م، بمقر المركز الوطني للذكاء الاصطناعي بالرياض.