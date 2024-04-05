"هيئة الطرق" تدشن حملة "إجازة آمنة" تزامنًا مع إجازة عيد الفطر

وشدّدت على ضرورة وضع كراسي الأطفال في أماكنها المخصصة؛ لما لذلك من أثر كبير على سلامتهم، وخاصة أثناء الحوادث لا قدر الله، وأهمية التأكد من فحص الإطارات وباقي أدوات المركبة، وكذلك ضرورة أخذ قسط كافٍ من النوم قبل السفر.