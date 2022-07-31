"فرص تعزيز مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة".. بندوة في السعودية

واستعرضت الندوة التي نُظِّمت بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص جهود المملكة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، التي أثمرت عن استمرار تصنيفها المتقدم في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، إلى جانب أبرز إنجازات اللجنة ومستهدفاتها، ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالأشخاص وآلية حصول ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص على الخدمات المساندة، ومنها: الدعم القانوني، ودور المنظمات الإقليمية والدولية في تعزيز مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.