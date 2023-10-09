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لأول مرة بالمملكة.. "سعود الطبية" تنجح بعمل كيّ بالقسطرة التداخلية بجهاز تخطيط القلب ثلاثي الأبعاد
لمريضة خمسينية كانت تعاني من خفقان مزمن.. وحالتها مستقرة الآن
سجلت مدينة الملك سعود الطبية -ممثلة في مركز صحة القلب- إنجازًا بعمل كيّ بالقسطرة التداخلية لخمسينية تعاني من خفقان مزمن؛ حيث تم إجراء العملية بتقنية جديدة لأول مرة بالمملكة باستخدام جهاز تخطيط القلب ثلاثي الأبعاد CARTO3، وبأحدث قسطرة كيّ تم استخدامها (bidirectional non irrigating catheter)
وأوضح استشاري قسطرة كهربائية القلب التداخلية الدكتور عبدالله شرف، أن التقنية أتت بأحدث إصدار لها، وأن المريضة تتمتع الآن بصحة جيدة.
يُذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تقع ضمن نطاق الرياض لتجمع الرياض الصحي الأول.