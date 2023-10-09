لأول مرة بالمملكة.. "سعود الطبية" تنجح بعمل كيّ بالقسطرة التداخلية بجهاز تخطيط القلب ثلاثي الأبعاد

سجلت مدينة الملك سعود الطبية -ممثلة في مركز صحة القلب- إنجازًا بعمل كيّ بالقسطرة التداخلية لخمسينية تعاني من خفقان مزمن؛ حيث تم إجراء العملية بتقنية جديدة لأول مرة بالمملكة باستخدام جهاز تخطيط القلب ثلاثي الأبعاد CARTO3، وبأحدث قسطرة كيّ تم استخدامها (bidirectional non irrigating catheter)