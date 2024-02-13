مع التشريعات الجديدة للتعليم.. "الظفيري": أتمنّى الاطلاعَ على جهدِ المعلِّم ودعمه بحوافز مادية

ويعلق "الظفيري" قائلًا: "بلا شكَّ أنَّ الأمرَ فيهِ الكثيرُ من التحدِّيات، والكُلُّ يترقَّب اكتمالَ الخططِ الاستراتيجيَّة التي يتمّ تنفيذها، وخلال هذا الوقتِ أتمنَّى أنْ لا ننسى الدورَ الكبيرَ للمُعلِّم، ودراسة تحفيزه ماديًّا؛ لأنَّه يرتبطُ بجودةِ وكفاءةِ الأداءِ، وهو عاملٌ معنويٌّ مُحفِّز وكبير، ويُقلِّل من دورِ الضغوطاتِ الحياتيَّةِ على المُعلِّم؛ ممَّا تنعكسُ على مُمارستِهِ لمهنتهِ بشغفٍ وحُبٍّ".