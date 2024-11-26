خادم الحرمين يتلقّى دعوة من أمير الكويت لحضور الدورة 45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون

تلقّى خادمُ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، رسالةً خطية من أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، تتضمن الدعوة لحضور الدورة 45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمقرر عقدها في دولة الكويت الشقيقة.