أفضل ميناء عالمي في الكفاءة التشغيلية يوقّع شراكة مع "تبادل" لتعزيز رقمنة "الخدمات اللوجستية"

وقال "نيو": "سعداء بهذه الشراكة الاستراتيجية مع أحد شركائنا الوطنيين (تبادل)، المزود الرائد للحلول الإلكترونية الرقمية في المملكة، وهي شراكة تهدف إلى دمج نظام البوابة الذكية للميناء مع نظام إدارة الشاحنات الخاص بشركة (تبادل) المتكامل مع الجهات الحكومية الرئيسية؛ بهدف الوصول إلى البيانات اللوجستية وسلسلة التوريد القيمة؛ وبالتالي تسريع حركة البضائع وتقليل أوقات التسليم بشكل كبير، كما ستسهم في توفير حلول تقنية حديثة ترفع من كفاءة الأداء التشغيلي، وتعزز جودة الخدمات؛ الأمر الذي سيرسّخ تنافسيتنا في مجال تداول البضائع وخدمة الموردين والمصدّرين، وتقديم أفضل الخدمات اللوجستية، تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية للإسهام في تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث.