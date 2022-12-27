ضبط 3146 جهاز تكييف مخالفاً بعد جولات رقابية في جميع المناطق

وشاركت في الجولات الرقابية، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.