"أمين آركو": "الأونروا" هي المنظمة الإنسانية الوحيدة الموجودة بغزة.. وتعليق المساعدات يزيد الكارثة

وفي ختام حديثه، قال "التويجري": إننا نتطلع إلى أن تغير تلك الدول من موقفها، وتفي بالتزاماتها الإنسانية في دعم منظمة الأمم المتحدة لإغاثة الشعب الفلسطيني، من خلال منظمة الأونروا، حيث أصبحت هي المنظمة الدولية الإنسانية الوحيدة الموجودة داخل قطاع غزة، وقد تعرضت هي الأخرى إلى قصف منشآتها من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفقدت عددًا من أفرادها راحوا ضحايا لذلك القصف العشوائي، الذي تجاهل كل الأعراف والمواثيق الدولية، وتطاول على الأمم المتحدة، في قصفه مقار منظمتها المعتمدة "الأونروا" وشلّ نشاطها.