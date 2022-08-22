أمير جازان بالنيابة يرعى انطلاق التمرين التعبوي "استجابة 9"

واطلع أمير منطقة جازان بالنيابة على عرض عن جهود المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وشركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية في الحفاظ على البيئة البحرية، كما شاهد عرضًا آخر من إدارة الطوارئ البيئية بالمركز عن تمرين (استجابة 9)، الذي شهد استعراض أهمية منطقة جازان والبحر الأحمر والمشروعات العملاقة المقامة عليه وما يشتمل عليه من بيئات حيوية، إلى جانب جهود المركز في رفع الجاهزية والتأهب في مختلف مناطق المملكة عبر تمارين استجابة وبرامج التدريب والزيارات التفقدية للمنشآت، فضلاً عن استعراض أهمية التمرين (استجابة 9) وسيناريو ومواقع التمرين والنمذجة والمحاكاة لسيناريو التمرين التعبوي والمعدات المتخصصة والوسائط الجوية والبحرية المختلفة المتوقع مشاركتها بالتمرين.