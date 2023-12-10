الباحة.. تواصُل المراحل النهائية لمشروع تهيئة متنزه "سد وادي الصدر"

وأشار إلى أن البلدية تسعى من خلال هذا المشروع وغيره من مشروعات إلى تطوير القطاع السياحي والاستثماري بالمحافظة، وتوفير مساحات ترفيهية للمواطنين والمقيمين بالباحة وزوارها على مدار العام، لاسيما أن المحافظة غنية بمقوماتها وميزها النسبية وثرواتها الطبيعية والمناخية والتراثية من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وفقًا لمُستهدفات رؤية المملكة 2030.