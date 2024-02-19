إنجاز دولي.. كيف حافظت المملكة على تصدرها "مؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية" مرتين متتاليتين؟

في أكتوبر 2023، أحرزت المملكة المرتبة الثالثة عالمياً من بين 198 دولة، والأولى إقليمياً، في "مؤشر نضج الحكومة الرقمية" لعام 2022، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وحققت المملكة في مؤشر الخدمات الحكومية الرقمية، أحد المؤشرات الفرعية للمؤشر العام، نسبة نضج بلغت 97.93%، وكان ارتقاء المملكة إلى هذه المرتبة الدولية بمثابة تميز مبهر يعبر عن نضج الرقمي لحكومتها والخدمات، التي تقدمها لمواطنيها.