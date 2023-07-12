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"التجارة": نمو سجلات الخدمات اللوجستية 83% بنهاية الربع الثاني من 2023
قالت: بواقع 4288 سجلًّا مقابل 2337 خلال نفس الفترة من العام المنتهي 2022م
كشفت وزارة التجارة عن نمو سجلات الخدمات اللوجستية خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023 بنسبة 83%.
وبلغ عدد سجلات الخدمات اللوجستية في الربع الثاني من العام الجاري، 4288 سجلًّا، مقابل 2337 خلال نفس الفترة من العام المنتهي 2022م.
وتَصدرت الرياض أعلى 5 مناطق في عدد السجلات بواقع 1972 سجلًّا تلتها مكة المكرمة 1223، ثم الشرقية 575، ورابعا المدينة المنورة 120 سجلًّا، ثم القصيم 101.