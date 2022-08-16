ساعة مع ضيف الشرف.. "تقاليد غسل الكعبة".. ورد وعود وماء زمزم

ووفقاً لتصريحات سابقة لرئاسة الحرمين الشريفين، فإن غسل جدار الكعبة من الداخل يتم بـ 45 لتراً من ماء زمزم، و50 تولة من الورد الطائفي والعود الكمبودي الفاخر، باستخدام قطع قماش مبللة بماء زمزم الممزوج بدهن الورد، وبعد الانتهاء من مراسم الغسل التي تستمر من ساعة إلى ساعة ونصف، يخرج ضيف الشرف الذي يكون في المعتاد خادم الحرمين الشريفين، أو ولي عهده، أو أمير منطقة مكة المكرّمة، ليطوف بالكعبة قبل أن يغادر الحرم المكي الشريف.