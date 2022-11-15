مؤتمر المناخ... جلسة وزارية لمناقشة جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتوليد الطاقة المتجددة

عُقِدَت اليوم جلسة وزارية، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ "COP27" بشرم الشيخ، نظمتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بحضور وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانز تيميرمانز، ومفوض البنية التحتية والرقمنة بالاتحاد الأفريقي أماني أبوزيد.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي المصرية في كلمتها، إلى أهمية تعزيز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وزيادة جهود العمل المناخي وتوليد الطاقة المتجددة، موضحة أن مصر وضعت منذ عام 2014م خططًا وإصلاحات هيكلية للتوسع في الطاقة المتجددة، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص وزيادة إسهامه في جهود توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانز تيميرمانز من جانبه، إن التوسع في توليد الهيدروجين الأخضر يمثل حلًا مستدامًا لتوفير الطاقة وفرصة قوية للدول النامية ودول قارة أفريقيا على وجه الخصوص للدخول في المنافسة على أسواق الطاقة، وتحقيق عوائد ضخمة.
من جهتها أكدت مفوض البنية التحتية والرقمنة بالاتحاد الأفريقي أماني أبوزيد من جهتها، أهمية تعزيز جهود التنمية الصديقة للبيئة، وتحويل محطات الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري للعمل بالطاقة المتجددة، داعية الدول إلى اتخاذ الخطوات اللازمة نحو تنفيذ التعهدات المناخية.