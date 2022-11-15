مؤتمر المناخ... جلسة وزارية لمناقشة جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتوليد الطاقة المتجددة

وأشارت وزيرة التعاون الدولي المصرية في كلمتها، إلى أهمية تعزيز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وزيادة جهود العمل المناخي وتوليد الطاقة المتجددة، موضحة أن مصر وضعت منذ عام 2014م خططًا وإصلاحات هيكلية للتوسع في الطاقة المتجددة، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص وزيادة إسهامه في جهود توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.