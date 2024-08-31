جامعة الأمير محمد بن فهد تشارك في الأولمبياد الدولي للأمن المالي بروسيا أواخر سبتمبر

وقع الاختيار على جامعة الأمير محمد بن فهد للمشاركة في الأولمبياد الدولي للأمن المالي الذي سيُقام بروسيا خـلال الفترة من ٣٠ سبتمبر إلى ٤ أكتوبر ٢٠٢٤م، حيث ستكون هي الجامعة السعودية الوحيدة المشاركة في هذا الأولمبياد.
ويهدف الأولمبياد إلى تعزيز الوعي والمهارات في مجال الأمن المالي والسيبراني، كما يخضع المشاركون فيه لمجموعة من التحديات والمسابقات تختبر معرفتهم ومهاراتهم في الأمن السيبراني.
ويركّز الأولمبياد على تهيئة الكفاءات الشابة للتعامل مع التحديات المعاصرة في الأمن المالي، ويوفّر منصة للتبادل الثقافي والعلمي بين المشاركين.
كما يهدف إلى تسليط الضوء على المهارات التقنية والابتكارات في مجالات الأمن السيبراني.
واستقبلت الجامعة يومَي الثلاثاء والأربعاء ٢٠ - ٢١ أغسطس وفداً من الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب، وذلك في إطار التحضيرات لهذا الأولمبياد، بعد أن وجّهت الجامعة الروسية الدعوة للجامعة للمشاركة في هذا الأولمبياد الذي تنظّمه دائرة الرقابة المالية ووزارة العلوم والتعليم العالي الروسية
وأجرى الوفد الروسي اختباراً لاختيار الطلبة المشاركين في الأولمبياد، حيث أبدى عددٌ كبيرٌ من الطلبة من تخصّصات المحاسبة والمالية والقانون والأمن السيبراني اهتمامهم بالمشاركة بالمسابقة، بعد أن أظهر المتقدمون مستوى عالياً من المعرفة والمهارات في المجالات المطلوبة.
تأتي مشاركة الجامعة في هذا الأولمبياد تأكيداً على دورها في تعزيز التعاون الدولي وتوفير فرص تعليمية استثنائية لطلابها. كما تسلط الضوء على جهود الجامعة في إعداد جيل من الخريجين المؤهلين للتعامل مع التحديات العالمية في مجال الأمن المالي والجرائم المالية.