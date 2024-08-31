جامعة الأمير محمد بن فهد تشارك في الأولمبياد الدولي للأمن المالي بروسيا أواخر سبتمبر

وقع الاختيار على جامعة الأمير محمد بن فهد للمشاركة في الأولمبياد الدولي للأمن المالي الذي سيُقام بروسيا خـلال الفترة من ٣٠ سبتمبر إلى ٤ أكتوبر ٢٠٢٤م، حيث ستكون هي الجامعة السعودية الوحيدة المشاركة في هذا الأولمبياد.