تزامنًا مع زحام العيد.. مؤسسة جسر الملك فهد توصي المسافرين بحمل الوثائق المطلوبة

أكدت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد لجميع المسافرين عبر جسر الملك فهد في الاتجاهين أهمية حمل كافة الوثائق المطلوبة، والالتزام بالإجراءات والامتثال لتعليمات الجهات العاملة في الجسر.
ويأتي ذلك تزامنًا مع كثافة المسافرين التي يشهدها الجسر خلال عيد الاضحى المبارك مما قد يساهم في عرقلة الحركة أو تعطيل مسارات العبور وينتج عن ذلك ارتداد في الحركة المرورية وتأخير في مدة رحلة السفر.
وأوضحت المؤسسة أنه يتطلب من جميع المسافرين المواطنين إحضار أصل الهوية الوطنية على ألا تقل صلاحيتها عن ثلاثة أشهر، أو حمل جواز السفر على أن لا يقل صلاحيته عن ثلاثة أشهر أيضاً؛ وفي حال اصطحاب العمالة المنزلية يجب حمل الإقامة سارية الصلاحية وجواز السفر ساري الصلاحية واستخراج تأشيرة خروج وعودة، ويكون المرافق هو صاحب العمل أو عائلته، إضافةً إلى وجود تأمين طبي عند القدوم إلى المملكة.
ويتطلب لسفر المقيمين بين المملكتين حمل الإقامة سارية المفعول وجواز السفر على أن لا يقل صلاحيته عن ستة أشهر وإصدار تأشيرة خروج وعودة إلكترونياً.
ويلتزم جميع المسافرين بحمل وثائق المركبة التي تستقلهم في العبور، حيث يتطلب وجود رخصة قيادة سارية الصلاحية لقائد المركبة، وشهادة ملكية المركبة (استمارة) سارية الصلاحية، أو شهادة تفويض من المالك الأصلي للمركبة مصدقة من الجهات المختصة.
وحثت المؤسسة على التأمين المسبق على المركبة لتفادي الانتظار، إضافة إلى الاستفادة من خدمات الدفع الإلكترونية المقدمة عبر تطبيق "جسر" الذي يوفر حلول رقمية عبر بوابات إلكترونية متكاملة وتلقائية التشغيل تمنح المسافرين القدرة على الدفع وعبور بوابات الرسوم في الجانبين بسهولة وسلاسة دون الحاجة إلى التوقف للسداد النقدي.