"الخريف": منظومة الصناعة حريصة على فتح قنوات التواصل مع المبتعثين في الخارج

التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف؛ في العاصمة الصينية بكين، عدداً من الطلاب والطالبات السعوديين المبتعثين، يرافقه رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم؛ نائب الوزير لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر؛ وعدد من قيادات منظومة الصناعة والثروة المعدنية، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية عبد الرحمن الحربي؛ والملحق الثقافي السعودي في الصين الدكتور أحمد الزهراني.
يأتي اللقاء ضمن الزيارة الرسمية التي يجريها وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى جمهورية الصين الشعبية بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية بين المملكة والصين في قطاعَي الصناعة والتعدين، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية النوعية بين البلدين، وتسليط الضوء على مبادرات المملكة للنهوض بهذين القطاعين الإستراتيجيين.
وأكّد الخريف؛ خلال كلمته للطلاب أهمية رحلة الابتعاث باعتبارها أحد الجسور الثقافية المهمة والملهمة للتواصل الحضاري بين الشعوب، مبيناً أن المملكة تعوّل على أبناء الوطن، وتراهن عليهم في صنع المستقبل، من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، وبرنامج تنمية القدرات البشرية التي تهدف إلى تمكين المواطن من المنافسة عالمياً في جميع المجالات.
وأشار إلى أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية؛ حريصة على فتح قنوات التواصل مع المبتعثين في الخارج، ومساعدتهم على استكشاف مسارات الفرص المستقبلية لهم في قطاعَي الصناعة والتعدين، من خلال عديدٍ من البرامج والمبادرات التي توفرها.