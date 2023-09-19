"الخريف": منظومة الصناعة حريصة على فتح قنوات التواصل مع المبتعثين في الخارج

وأكّد الخريف؛ خلال كلمته للطلاب أهمية رحلة الابتعاث باعتبارها أحد الجسور الثقافية المهمة والملهمة للتواصل الحضاري بين الشعوب، مبيناً أن المملكة تعوّل على أبناء الوطن، وتراهن عليهم في صنع المستقبل، من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، وبرنامج تنمية القدرات البشرية التي تهدف إلى تمكين المواطن من المنافسة عالمياً في جميع المجالات.