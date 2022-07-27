أثينا.. "التواصل الحكومي" يبحث التعاون مع "إنتربرايز غريس" و"أنتينا"

التقى وفد من مركز التواصل الحكومي، في العاصمة اليونانية أثينا، بمسؤولي مؤسسة "إنتربرايز غريس" ومجموعة "أنتينا" التلفزيونية.
وبحث الجانبان فرص التعاون والشراكة، واستعرضا عددًا من التجارب والخبرات في مجالات التخطيط والإنتاج الإعلامي والتدريب.
وقدّم وفد التواصل الحكومي عرضًا لأعمال المركز خلال عامي 2021 و2022م، من بينها إعداد الخطط الإعلامية، وتنظيم المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، وتصميم الهويات البصرية، وأعمال غرفة العمليات الإعلامية، وتغطية الأحداث والمناسبات المحلية والدولية، وتجارب الإنتاج المشترك مع عدد من الجهات في المحلية والدولية.
واستعرض الوفد مشروع "ميدياثون - سباق الإعلام"، الذي يهدف إلى تقديم حلول إعلامية مبتكرة للتحديات الإعلامية، إضافة إلى الأفلام الوثائقية التي أنتجتها مبادرة كنوز السعودية ومنها "نورس العرب" و"على حدٍ سواء" و"ضربة حظ"، والكتاب المصور "المواجهة الصامتة"، الذي يوثق المواجهة مع فيروس كورونا في المملكة.