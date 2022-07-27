أثينا.. "التواصل الحكومي" يبحث التعاون مع "إنتربرايز غريس" و"أنتينا"

وقدّم وفد التواصل الحكومي عرضًا لأعمال المركز خلال عامي 2021 و2022م، من بينها إعداد الخطط الإعلامية، وتنظيم المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، وتصميم الهويات البصرية، وأعمال غرفة العمليات الإعلامية، وتغطية الأحداث والمناسبات المحلية والدولية، وتجارب الإنتاج المشترك مع عدد من الجهات في المحلية والدولية.