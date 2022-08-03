رابطة العالم الإسلامي ترحب بتمديد الهدنة في اليمن.. وتثمّن جهود المملكة

وشدد، باسم الأمانة العامة للرابطة ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، على التضامن الكامل مع الشعب اليمني العزيز، ودعم كل ما يحقق تطلعاته، سائلًا الله تعالى أن يمنَّ على الجمهورية اليمنية بالأمن والاستقرار.